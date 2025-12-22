Μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει 155 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 196 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά τα ποσά αυξάνονται στα 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.

Πιστώνεται μέχρι αύριο 23 Δεκεμβρίου το επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους από 1 εκατ. δικαιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ - αλλά ακόμη και τα 1.200 σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Παραδοσιακά, το ποσό της προκαταβολής αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περσινή περίοδο οι παλαιοί δικαιούχοι, ενώ για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο ανέρχεται στο 50%.

Σε κάθε περίπτωση, το κατώτατο ποσό καταβολής διαμορφώνεται στα 80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις: από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εξίσωση του επιδόματος και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται στον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται έπειτα κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περιοχές με δριμύ ψύχος και συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1 προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Οι ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος έχουν ως εξής: