Πιστώνεται μέχρι αύριο 23 Δεκεμβρίου το επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους από 1 εκατ. δικαιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ - αλλά ακόμη και τα 1.200 σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Παραδοσιακά, το ποσό της προκαταβολής αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περσινή περίοδο οι παλαιοί δικαιούχοι, ενώ για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο ανέρχεται στο 50%.
Σε κάθε περίπτωση, το κατώτατο ποσό καταβολής διαμορφώνεται στα 80 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις: από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.
Η εξίσωση του επιδόματος και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται στον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.
Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται έπειτα κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περιοχές με δριμύ ψύχος και συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1 προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.
Οι ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος έχουν ως εξής:
- Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
- Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
- Έως 31 Ιουλίου 2026: πρόσθετη πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.