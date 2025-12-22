Για το απόγευμα σήμερα είναι προγραμματισμένο το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023.

Τα μέλη του ΔΣ είχαν προαναγγείλει πως στη συνεδρίαση θα τεθεί θέμα είτε παραίτησης της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου και εκλογή νέου προέδρου, είτε καθαίρεσής της από τη θέση της. Και αυτό καθώς θεωρούν πως η θέση του προέδρου του Συλλόγου δεν μπορεί να αξιοποιείται για την εκδήλωση και αξιοποίηση πολιτικών φιλοδοξιών.

Μετά την «έφοδο» του κλιμακίου της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου για αναζήτηση οικονομικού σκανδάλου, μάλλον θα το ξανασκεφτούν.

ΥΓ: Το Μαξίμου δείχνει να πέφτει στην παγίδα του!

Β.Σκ.