Ένας οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα έναν τροχονόμο.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων. Ο οδηγός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος έκανε έλεγχο εκείνη την ώρα. Ο τροχονόμος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το thebest.gr.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Πατρών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και οι ευθύνες του οδηγού.