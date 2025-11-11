Ο τροχονόμος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ένας οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα έναν τροχονόμο.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων. Ο οδηγός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος έκανε έλεγχο εκείνη την ώρα. Ο τροχονόμος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το thebest.gr.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Πατρών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και οι ευθύνες του οδηγού.



