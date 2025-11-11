Άφαντα είναι τα διαθέσιμα ραντεβού για νέα ταυτότητα ενώ ο χρόνος για έκδοσής ήδη πιέζει. Σύμφωνα με ευρωπαΐκή οδηγία, οι παλιές ταυτότητες θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής, όπου οι πολίτες αναζητούν μάταια ένα διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, η πραγματικότητα για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας είναι εντελώς διαφορετική: τα ραντεβού είναι ανύπαρκτα – «ούτε για δείγμα», όπως λένε αγανακτισμένοι πολίτες.

Από όταν ξεκίνησε η διαδικασία για τις νέες ταυτότητες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλεισίματος ραντεβού καταγράφει τεράστιο φόρτο. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες εξαφανίζονται μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ σε πολλά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ραντεβού για εβδομάδες – σε ορισμένες περιπτώσεις, ούτε καν για τον επόμενο μήνα.

Σήμερα, δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ραντεβού, σε κανένα αστυνομικό τμήμα στην Αττική μέχρι και τις 10 Μαΐου. Από Εκάλη μέχρι Ασπρόπυργο και από Ραφήνα μέχρι Γλυφάδα δεν υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο ραντεβού.

Αντίθετα, στην επαρχία η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Σε πόλεις όπως η Λαμία, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα ή η Δράμα, οι πολίτες βρίσκουν εύκολα ραντεβού μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς Αθηναίους να ταξιδεύουν εκτός νομού προκειμένου να εκδώσουν την ταυτότητά τους.