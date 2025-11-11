Οι Ένοπλες Δυνάμεις τιμώνται ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και η προστάτιδά τους.

Κάθε χρόνο, στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδίδοντας φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που υπερασπίζονται την πατρίδα και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης. Πέρα από την σημαντική γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αμέτρητων ηρώων που, στο πέρασμα των αιώνων, υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους τα υψηλά ιδανικά του έθνους, καθώς και στη σημερινή γενιά των Ενόπλων Δυνάμεων που συνεχίζει, με αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος, να υπηρετεί το έθνος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβάλλουν ενεργά και σε κοινωνικό έργο, μέσα από δράσεις που αφορούν την υγεία, την έρευνα και διάσωση, τις αεροδιακομιδές, τα έργα κοινής ωφέλειας και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί σύμβολο ενότητας, τιμής και ευγνωμοσύνης για όλους όσοι υπερασπίζονται, με αυταπάρνηση, τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού.

Εισόδια της Θεοτόκου: Το πρωτόκολλο του εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ανήμερα της θεομητορικής γιορτής, που φέτος «πέφτει» Παρασκευή, είθισται στις 8 το πρωί να πραγματοποιείται η Έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία στρατιωτικών αγημάτων και τιμητικής φρουράς, σε κλίμα σεβασμού και εθνικής υπερηφάνειας.

