«Καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό. Δείχνουμε έμπρακτα ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το πρώτο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) θα λειτουργήσει στον Δήμο Αθηναίων. Η εισήγηση έγινε από τη δημοτική αρχή και ελήφθη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρηθεί δωρεάν για δώδεκα χρόνια το δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό Θεσπιέων 6, στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δεν παραχωρούμε απλά έναν δημοτικό χώρο. Ανοίγουμε μια πόρτα, που οδηγεί σε μια καθημερινότητα με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Με την απόφαση αυτή καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στην ημερήσια φροντίδα και διημέρευση των ατόμων με αναπηρία στον Δήμο μας, ώστε να παρέχεται φροντίδα και καθημερινή υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε οικογένειες που θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνες. Κάνουμε ένα βήμα προς μία πόλη συμπεριληπτική και ανθρώπινη. Δείχνουμε έμπρακτα ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε: «Δίνουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός χώρου εκπαίδευσης, δημιουργίας και στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Σε συνεργασία με φορείς, που γνωρίζουν και μάχονται, αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία για πραγματικά κοινωφελείς σκοπούς, επιστρέφουμε στην κοινωνία αυτό που της ανήκει. Εντοπίσαμε δημοτικό κτίριο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες της αντίστοιχης δομής και προχωρήσαμε στην παραχώρησή του για τη λειτουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ της Αθήνας».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Ελένη Μαντζαβίνου, επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη σημερινή απόφαση-σταθμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγνωρίζουμε όλοι, την έλλειψη δομών για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων. Ανταποκρινόμαστε σε μια επιτακτική ανάγκη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους».

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ θα είναι κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων. Μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων θα μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ωφελουμένων εκτός Δήμου. Τα κριτήρια επιλογής θα συνδιαμορφώνται από την «Παναγία Ευαγγελίστρια» και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε και ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των ωφελουμένων θα τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ο Δήμος Αθηναίων δεν διέθετε κανένα ΚΔΗΦ για ΑμεΑ μέχρι σήμερα, οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι να καταφεύγουν σε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Δήμων, σε ιδιωτικούς φορείς, σε υπηρεσίες φύλαξης στο σπίτι, ή σε υπηρεσίες ειδικών σε θέματα αναπηρίας. Το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης περισσότερα από 40 αιτήματα οικογενειών παιδιών με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων για την ένταξη των παιδιών τους σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

Φροντίδα: Ημερήσια φροντίδα, διαμονή και διατροφή κατά τις ώρες λειτουργίας του κέντρου.

Ειδική Αγωγή: Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Ενίσχυση Αυτονομίας: Δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας των ατόμων.

Κοινωνικοποίηση: Δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη και την αλληλεπίδραση.

Μεταφορά: Ασφαλής μεταφορά των ατόμων από και προς τις οικίες τους.

Τρόπος λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Εγγραφή και Αξιολόγηση: Συλλογή αιτήσεων και αρχική αξιολόγηση αναγκών.

Καθημερινή Λειτουργία: Το ΚΔΗΦ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσφέροντας προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Το πρόγραμμα των ωφελουμένων του ΚΔΗΦ είναι εξατομικευμένο και διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και της παρακολούθησης της πορείας του ατόμου.

Ποιο είναι το Σωματείο «Παναγία Ευαγγελίστρια»

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία “Παναγία Ευαγγελίστρια” ιδρύθηκε το 2009 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική αναπηρία. Έχει ειδική πιστοποίηση ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός του, βάσει του καταστατικού του, είναι η μέριμνα για την προστασία, περίθαλψη, διαπαιδαγώγηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση ως αποκατάσταση, κοινωνική προσαρμογή και ενασχόληση περί τα αθλητικά εφ’ όρου ζωής, ατόμων με αναπηρία και κυρίως ατόμων με νοητική αναπηρία.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία, με έμφαση στη φροντίδα του εαυτού τους, την κυκλοφοριακή αγωγή, την απασχόληση στην ανοικτή αγορά και στα προεπαγγελματικά εργαστήρια των δομών λειτουργίας του Σωματείου.