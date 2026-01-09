Επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αλλά και χιόνια δίπλα στη θάλασσα.

Με έντονες μεταβολές θα κυλήσει ο καιρός, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση, με βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από τις αρχές της νέας εβδομάδας, μάλιστα, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμη και χαμηλά υψόμετρα.

Ανάσα… αλλά όχι για πολύ

Σήμερα Παρασκευή, δεν περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρά τις τοπικές βροχές που θα εμφανιστούν κυρίως σε θαλάσσιες και δυτικές περιοχές, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

Από το Σάββατο ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους θυελλώδεις εντάσεις στα πελάγη, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και σε ορισμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει πτώση. Την Κυριακή οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα γίνουν αισθητές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με παγετό να εμφανίζεται σε ηπειρωτικές περιοχές κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Στην «κατάψυξη» η χώρα τη Δευτέρα

Η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι η Δευτέρα, καθώς η ψυχρή πολική αέρια μάζα αναμένεται να καλύψει όλη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή (ακόμα και κάτω από το μηδέν), οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν και τα χιόνια θα περιοριστούν αρχικά στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

Πιθανά χιόνια και σε πεδινές περιοχές και δίπλα στη θάλασσα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μετεωρολόγων, υπάρχει το ενδεχόμενο οι χιονοπτώσεις να φτάσουν ακόμη και κοντά στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας, με την Αττική και την Εύβοια να παρακολουθούνται στενά.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από το προγνωστικό μας σύστημα σχετικά με τις δύο πολικές φωτοβολίδες που αναμένουμε (η μία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) καθώς και τα χιόνια που ήδη πέφτουν και αναμένεται να πέσουν και που φαίνεται να απασχολούν ακόμη και θαλάσσιες εκτάσεις».

