Αναλυτικά η απάντηση της Επιτρόπου για το ζήτημα.

Η ΠΟΜΕΝΣ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σαφή και ρητή επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το δικαίωμα γονικής άδειας με αποδοχές που προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158, εφαρμόζεται πλήρως και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης παρέμβασης της Ομοσπονδίας, με την οποία η ΠΟΜΕΝΣ είχε απευθυνθεί στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, επισημαίνοντας το κενό εφαρμογής του νόμου 4808/2021 ως προς τη χορήγηση γονικής άδειας και άδειας φροντίδας τέκνου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού και της Γραμματείας Ισότητας Φύλων, η ΠΟΜΕΝΣ είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, ζητώντας να εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 28 και 37 του ν. 4808/2021 και στο στρατιωτικό προσωπικό, κοινοποιώντας την πρόταση αυτή σε κάθε θεσμικό φορέα.

Κατόπιν του εγγράφου της ΠΟΜΕΝΣ, ο Αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (LEFT) και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Κώστας Αρβανίτης, κατέθεσε την παρακάτω σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των στρατιωτικών γονέων, τιμώντας την Ομοσπονδία και το δίκαιο αίτημα μας.

Η απάντηση της Επιτρόπου