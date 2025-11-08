Ο 20χρονος, που σπουδάζει για να γίνει διασώστης, βλέποντας τον ληστή να αιμορραγεί, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Σε σοκ παραμένει ο 20χρονος που επιχείρησε να αφοπλίσει τον ληστή που επιτέθηκε στον ίδιο και την κοπέλα του στο φράγμα του Αλιάκμονα.

«Προσπαθεί να φανεί ψύχραιμος, με το χαμόγελο, αλλά δεν παύει να κρύβεται και η συγκίνησή του όταν μας βλέπει», λέει ο πατέρας του.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, το νεαρό ζευγάρι σταμάτησε με το αυτοκίνητο κοντά σε ένα κιόσκι που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου, στο φράγμα του Αλιάκμονα, και κάθισε στα πίσω καθίσματα του οχήματος.

Ξαφνικά, είδαν οπλισμένο τον 45χρονο να πλησιάζει το αυτοκίνητό τους και να πυροβολεί με καραμπίνα.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ζητά από το νεαρό ζευγάρι να του δώσουν κινητά και χρήματα. Τα δύο παιδιά, του δίνουν ό,τι έχουν, όμως δεν του αρκούν.

Οδηγεί τον 20χρονο με τη βία στο δικό του αυτοκίνητο για να πάνε σε τράπεζα για ανάληψη. Ακολουθεί πάλη και το όπλο εκπυρσοκροτεί. Ο 20χρονος, που σπουδάζει για να γίνει διασώστης, βλέποντας τον ληστή να αιμορραγεί, του παρέχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Σε σοκ παραμένει και η κοπέλα που βρισκόταν μαζί με τον νεαρό στο αυτοκίνητο.

Ο 45χρονος δράστης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου φρουρούμενος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και ληστεία.

Ο 20χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

