Ο άνδρας στη συνέχεια, έπεσε από την ταράτσα και αυτοκτόνησε.

Απόπειρα γυναικοκτονίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στο Γκύζη, όταν ένας 66χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ΕΚΑΒ, σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην οδό Λοκρίδος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9w9xqxum5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:05 και όταν έφτασε στο σημείο έμαθε από μαρτυρίες πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά στο υπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα του στον λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι, χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφέρεται συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.