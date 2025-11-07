Διέκοψε την κυκλοφορία του τραμ για περίπου μία ώρα.

Ένας 28χρονος οδηγός είχε την ατυχή, τουλάχιστον, έμπνευση να παρκάρει πάνω στις γραμμές του τραμ, στο κέντρο της Αθήνας και το πλήρωσε «ακριβά».

Εξαιτίας της απόφασής του να «δει» τις γραμμές του τραμ ως «πάρκινγκ», ο οδηγός διέκοψε την κυκλοφορία των συρμών για περίπου μία ώρα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11).

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνέλαβαν τον 28χρονο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Επίσης, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες. Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.