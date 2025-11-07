Η συγκλονιστική ταινία αποτυπώνει πώς η κουλτούρα των όπλων περνάει από γενιά σε γενιά στην Κρήτη.

Στον απόηχο του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια και με φόντο τις συζητήσεις γύρω από την οπλοκατοχή, διακινείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ταινία μικρού μήκους «Ήντα μρε ξανοίγεις;» (Τι κοιτάζεις;) που καταπιάνεται με το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη.

Η ταινία του Λευτέρη Πιπεράκη σύμφωνα με το zarpanews.gr ξεκινά με μια ερώτηση αστυνομικού προς τον δράστη κατά τη διάρκεια ανάκρισης: «Γιατί πυροβόλησες;», με την απάντηση του δράστη να είναι: «Γιατί στραβοξάνοιξε την παρέα μου».

Στη συνέχεια, ο δράστης διηγείται τη σχέση του με τα όπλα από… τη βρεφική του ηλικία: «Όντε γεννήθηκα μου βαλε στην κούνια ο παππούς μου ένα πιστόλι», ενώ ο νονός του τον βάπτισε δίνοντάς του χρυσό όπλο αντί για σταυρό και του έκανε δώρο αληθινό όπλο στα πρώτα του γενέθλια. Μέσα στην υπερβολή της αφήγησης, η ιστορία αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που είναι γνώριμη σε πολλές οικογένειες στην Κρήτη, όπου η κουλτούρα της οπλοκατοχής και της βεντέτας μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Λευτέρης Πιπεράκης: «Το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να τραβήξεις την σκανδάλη. Το δυσκολότερο να μάθεις πότε είναι αναγκαστικό να το κάνεις και πότε μπορείς να το αποφύγεις». «Άλλο η οπλοκατοχή, άλλο η οπλοφορία, άλλο η οπλοχρησία. Πρόκειται για ένα short film που ελπίζω να προβληματίσει, διότι δυστυχώς περιγράφει μια πραγματικότητα ισως και καθημερινότητα, αν και το σενάριο δεν είναι αληθινή ιστορία, η ειρωνεία είναι ότι την “νιώθεις” σαν αληθινή».

