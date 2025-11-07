Στον απόηχο του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια και με φόντο τις συζητήσεις γύρω από την οπλοκατοχή, διακινείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ταινία μικρού μήκους «Ήντα μρε ξανοίγεις;» (Τι κοιτάζεις;) που καταπιάνεται με το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη.
Η ταινία του Λευτέρη Πιπεράκη σύμφωνα με το zarpanews.gr ξεκινά με μια ερώτηση αστυνομικού προς τον δράστη κατά τη διάρκεια ανάκρισης: «Γιατί πυροβόλησες;», με την απάντηση του δράστη να είναι: «Γιατί στραβοξάνοιξε την παρέα μου».
Στη συνέχεια, ο δράστης διηγείται τη σχέση του με τα όπλα από… τη βρεφική του ηλικία: «Όντε γεννήθηκα μου βαλε στην κούνια ο παππούς μου ένα πιστόλι», ενώ ο νονός του τον βάπτισε δίνοντάς του χρυσό όπλο αντί για σταυρό και του έκανε δώρο αληθινό όπλο στα πρώτα του γενέθλια. Μέσα στην υπερβολή της αφήγησης, η ιστορία αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που είναι γνώριμη σε πολλές οικογένειες στην Κρήτη, όπου η κουλτούρα της οπλοκατοχής και της βεντέτας μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
{https://www.youtube.com/watch?v=TJhU7JZQmGs}
Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Λευτέρης Πιπεράκης: «Το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να τραβήξεις την σκανδάλη. Το δυσκολότερο να μάθεις πότε είναι αναγκαστικό να το κάνεις και πότε μπορείς να το αποφύγεις». «Άλλο η οπλοκατοχή, άλλο η οπλοφορία, άλλο η οπλοχρησία. Πρόκειται για ένα short film που ελπίζω να προβληματίσει, διότι δυστυχώς περιγράφει μια πραγματικότητα ισως και καθημερινότητα, αν και το σενάριο δεν είναι αληθινή ιστορία, η ειρωνεία είναι ότι την “νιώθεις” σαν αληθινή».
{https://www.instagram.com/p/CsEfwIFrV5q/}