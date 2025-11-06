«Η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», δήλωσε ο Γεωργιάδης για την οπλοκατοχή.

Υπέρ του αμερικανικού μοντέλου σε ό,τι αφορά στην οπλοκατοχή, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως του αρέσει η «ιδέα της αυτοπροστασίας».

Ο υπουργός Υγείας διατύπωσε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια συζήτησης για το μακελειό στα Βορίζια. «Έχω εκπλαγεί ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές της Ελλάδας που ζουν στον 19ο αιώνα. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές, οι βεντέτες… το 2025 που φαίνεται αδιανόητο», σχολίασε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

«Μάλλον έχω την ίδια θέση με τον Βελόπουλο», δήλωσε όταν οι δημοσιογράφοι του ανέφεραν πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής, αρκεί να είναι νόμιμη.

«Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ερωτηθείς για ποιο λόγο να έχουμε όπλα στο σπίτι, απάντησε:

«Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα. Είναι κάτι διαφορετικό. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν».

Σημείωσε ότι κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά και συνέχισε: «Στις ΗΠΑ έχουν πολύ αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας, αν μπει στο σπίτι σου κάποιος, έχεις το δικαίωμα να τον πυροβολήσεις. Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα. Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως».

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η θέση του υπέρ της οπλοκατοχής είναι προσωπική άποψή του. «Είναι προσωπική μου γνώμη. Εννοείται δεν είναι της κυβέρνησης, προφανώς και δεν είναι. Ευτυχώς στη ΝΔ δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις, μας επιτρέπεται αυτό», ανέφερε σχετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1ipbs89pj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης;

Τα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Με ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση για τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας.

Εκτός αν, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, η σιωπή και η αποφυγή αποδοκιμασίας του «είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό.