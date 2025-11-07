Μέτρα κατά της οπλοκατοχής στην Κρήτη ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου.

Με αυστηρό τόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ηράκλειο Κρήτης τόνισε πως «Η Κρήτη βρίσκεται μέσα σε κυκλώνα. Τέρμα πια οι νταήδες».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε πως το κράτος δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο τη δράση τοπικών μαφιών και παραβατικών δικτύων. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι νταήδες και οι μαφίες. Το ποτήρι ξεχείλισε. Οι δολοφόνοι ήρθαν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες – αυτό τελειώνει εδώ», δήλωσε με έμφαση.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι. Η Κρήτη δεν θα γίνει άντρο τρόμου. Εδώ θα εγκατασταθεί μόνιμα το ελληνικό FBI.»

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τις εξής πρωτοβουλίες:

Επανεξετάζονται όλες οι άδειες οπλοκατοχής

Κακουργματική ποινή για πυροβόλα όπλα αλλά και για πιστόλια και περίστροφα

Κάθειρξη για πολεμικά τυφέκια και πυροβόλα όπλα αλλά και για πιστόλια και περίστροφα

Αυστηροποίηση της υποτροπής: αν δηλαδή κάποιος ξανακαταδικαστεί, εκτιτέα ποινή 10 χρόνια κάθειρξη

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων όπως υποτροπή, χρήση όπλων για ζωοκλοπή κλπ

Δυνατότητα για προληπτικά μέτρα

Ειδική διάταξη για απαλλαγή από ποινή όσων παραδώσουν εκούσια τον οπλισμό τους

Για τις μπαλωθιές: Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία – οπλοχρησία που αφορά χώρους λατρείας, γήπεδα κλπ, επεκτείνεται σε εμποροπανηγυρείς, κοινωνικές εκδηλώεις, γάμους, βαπτίσεις

Η Κρήτη ως πρότυπο ασφάλειας

Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν σημαντική βελτίωση στους δείκτες εγκληματικότητας και οδικής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η Κρήτη συμμετέχει μόλις με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις πανελλαδικά και 1% στις ληστείες, ενώ οι ανθρωποκτονίες εξιχνιάζονται στο 100%.

«Η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη κάνει συστηματική και αποτελεσματική δουλειά. Το νησί καταγράφει μόλις 3 έως 4 ανθρωποκτονίες τον χρόνο», τόνισε.

Μείωση τροχαίων

Αναφερόμενος στα τροχαία, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΒΟΑΚ για το διάστημα 2024–2025, παρατηρείται μείωση 35% στα θανατηφόρα δυστυχήματα και 41% στους νεκρούς.

Όπως είπε, «πρόκειται για αποτέλεσμα μιας μεγάλης και συλλογικής προσπάθειας που ήδη αποδίδει καρπούς».

Παράλληλα, οι παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης έχουν αυξηθεί, γεγονός που, σύμφωνα με τον υπουργό, δείχνει ότι «ο έλεγχος είναι αυστηρός και η πρόληψη παραμένει βασική προτεραιότητα».

Τέλος, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Κρήτη υποδέχεται περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μέσω αεροδρομίων και χιλιάδες ακόμη μέσω λιμανιών. «Η συμπεριφορά του νησιού απέναντι στους επισκέπτες είναι υποδειγματική – ούτε μία ληστεία δεν καταγράφηκε σε τουριστικό χώρο», σημείωσε.