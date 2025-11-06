Ο Π. Ασλανίδης δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με τον Χρ. Ροδόπουλο που εσχάτως εμφανίστηκε στην υπόθεση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση που αφορά στις εκταφές θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι συγγενείς καλούνται μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν για τους ανθρώπους τους στο πλαίσιο της εκταφής.

Στο μεταξύ, με δήλωση του στο Συμβούλιο Εφετών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει και συνεπώς δεν τον εκπροσωπεί σε καμία αρχή ο Χρήστος Ροδόπουλος, ο οποίος εσχάτως εμφανίστηκε στην υπόθεση μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.