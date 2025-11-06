Από τις αρχές του έτους, συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 σφραγίσεις.

Σε 13 νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων, από τις 7 έως τις 16 Νοεμβρίου, με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων.

Αυτές οι σφραγίσεις αφορούν 5 καταστήματα για 10 ημέρες, 2 καταστήματα για 6 ημέρες, 3 καταστήματα για 5 ημέρες και 3 καταστήματα για 4 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα γίνουν σφραγίσεις σε 6 καταστήματα στην 1η Δημοτική Κοινότητα, 5 στην 3η Δημοτική Κοινότητα, 1 στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι 1 στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

«Συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Προστατεύουμε το δικαίωμα όλων των Αθηναίων να κινούνται και να απολαμβάνουν ελεύθερα την πόλη τους».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωρά σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Οι σφραγίσεις αυτές αφορούν υπέρβαση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Όσοι παρακάμπτουν τον Νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, από τις αρχές του έτους, συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 σφραγίσεις.