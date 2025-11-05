«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται» ισχυρίστηκε στην απολογία του 72χρονος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθητριας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος , είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024. Φαίνεται να επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανηλικη, ωστόσο στη συνέχεια, όπως η ίδια καταγγέλλει , ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 72χρονος αρνείται την κατηγορία.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου», ισχυρίστηκε στην απολογία του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddx56zf5evv5?integrationId=40599y14juihe6ly}