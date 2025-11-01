Ο 72χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας συνελήφθη για ασέλγεια ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο , ο οποίος το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Ο 72χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024 κι επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη. Στη συνέχεια όμως, η 16χρονη καταγγέλλει πως ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Η 16χρονη επικοινώνησε με το Χαμόγελο του Παιδιού κι ακολούθησε η σύλληψη του 72χρονου. Η Αστυνομία ερευνά πάντως αν έχουν υπάρξει και άλλα ανάλογα περιστατικά με πρωταγωνιστή τον κατηγορούμενο.