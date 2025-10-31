Την σύλληψη του 71χρονου προπονητή πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Προπονητής βόλεϊ, 71 ετών, συνελήφθη σήμερα το πρωί, με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 71χρονος καταχρώμενος την ιδιότητα του προπονητή, προέβη κατ' επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικης αθλήτριας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ***** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της».