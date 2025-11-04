Τα τρία καταζητούμενα αδέρφια Φραγκαδιάκη παραδόθηκαν οικειοθελώς στους Αστυνομικούς νωρίς το απόγευμα, το χρονικό της σύλληψης.

Τίτλους τέλους στο ανθρωποκυνηγητό που κράτησε για ημέρες βάζει η οικειοθελής παράδοση των τριών αδελφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων στο Ηράκλειο. Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές, παρουσία των δικηγόρων τους, σηματοδοτώντας την αρχή της αποκλιμάκωσης της έντασης που επικρατούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράδοση έγινε σε πρατήριο καυσίμων στην Αγία Βαρβάρα, στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών, γύρω στις 18:15. Τα αδέλφια είχαν επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές μέσω του συνηγόρου τους, δίνοντας το στίγμα τους ώστε να σταλεί περιπολικό και να πραγματοποιηθεί η σύλληψη με ασφάλεια και διακριτικότητα. Mετά τις διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε να γίνει η παράδοση σε περίπου στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί τους περίμεναν δυνάμεις της ΕΚΑΜ μαζί με στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος όπου τους παρέλαβαν με μαύρα βαν. Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος.

Από εκεί, με ισχυρή συνοδεία και απόλυτη μυστικότητα, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου και κρατούνται. Η μεταγωγή τους έγινε με τρία συμβατικά οχήματα της Ασφάλειας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς το παραμικρό απρόοπτο, με τις Αρχές να τηρούν χαμηλούς τόνους, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση.

Στο αστυνομικό τμήμα βρίσκονταν πλέον τα τρία αδέρφια

Μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου αναμένεται να παραμείνουν έως ότου οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν. Kομβικό ρόλο στην απόφαση να παραδοθούν σήμερα τα τρία αδέρφια σύμφωνα με το ρεπορτάζ έπαιξε το γεγονός ότι οι Αρχές είχαν εντοπίσει ένα ξενοδοχείο σε κοντινό χωριό στην πόλη του Ηρακλείου, στο οποίο βρισκόταν ένας από τους τρεις φυγάδες. Στη συνέχεια, σημειώθηκε αστυνομική επιχείρηση όπου προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου για να εξεταστούν από την αστυνομία.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά των τριών κατηγορουμένων στο Ηράκλειο

Λίγο μετά τις 18:15, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν σε υπηρεσιακά οχήματα της Αστυνομίας και, με κομβόι που αποτελούνταν από περιπολικά και συμβατικά αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ., οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εκεί παραλήφθηκαν από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, όπου και κρατούνται, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για να απολογηθούν.

Η παράδοσή τους θεωρείται κρίσιμη εξέλιξη, καθώς σηματοδοτεί το τέλος του ανθρωποκυνηγητού που είχε εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. στην ενδοχώρα του Ηρακλείου από το πρωί του Σαββάτου. Στο μεταξύ, ο τέταρτος αδελφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που είχε τραυματιστεί στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής, εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ υπό αστυνομική φρούρηση παραμένει και ο ξάδελφος της οικογένειας, ο οποίος φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος τους για την παράδοση

Βορίζια: Την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή - Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται πλέον τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Από το απόγευμα της Δευτέρας, η οικογένεια Φραγκιαδάκη άφηνε να εννοηθεί ότι τα τρία αδέλφια, μετά την κηδεία της 56χρονης θείας τους, θα παραδοθούν στις Αρχές και να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Πράγματι μετά την κηδεία της 56χρονης στα Χανιά, τα τρία αδέρφια επικοινώνησαν μέσω της δικηγόρου τους με τις αστυνομικές αρχές και ορίστηκε το σημείο της παράδοσης. Οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με δύο ακόμη συλληφθέντες συγγενείς τους, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, καθώς και για τον προσδιορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκομένου, με στόχο να ρίξει φως στα γεγονότα που οδήγησαν στο διπλό φονικό.

Η Κρήτη σε σοκ μετά το διπλό φονικό

Το μακελειό στα Βορίζια, που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη. Από την αιματηρή συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και τραυματίστηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα. Το περιστατικό ξέσπασε έπειτα από μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη, η οποία φαίνεται να πυροδοτήθηκε εκ νέου μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι που ανήκε σε ένα από τα αδέλφια.

Τις τελευταίες ημέρες, το μικρό χωριό των 500 κατοίκων είχε μετατραπεί σε νεκρή ζώνη. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί βρίσκονταν στα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή, με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου να έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι κάτοικοι ζούσαν μέσα στον φόβο και την ανασφάλεια, καθώς η οπλοφορία και οι φήμες για αντίποινα είχαν πυροδοτήσει κλίμα πανικού. Η παράδοση των δραστών δίνει τώρα μια ανάσα ανακούφισης, αν και η ανησυχία παραμένει έντονη για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ημέρες.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των όπλων και πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, αλλά και για τη διερεύνηση του εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη λίγες ώρες πριν το φονικό. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πού κρύβονταν τα αδέλφια κατά τις ημέρες που ακολούθησαν το περιστατικό, ενώ έχουν προσαχθεί για εξέταση άτομα που φέρονται να τα βοήθησαν να διαφύγουν.

Προσπάθεια για αποκλιμάκωση

Η εμφάνιση των δραστών στις αρχές θεωρείται καθοριστικό βήμα προς την αποκλιμάκωση μιας έντασης που είχε φέρει την Κρήτη στα όρια μιας νέας αιματοχυσίας. Οι αρχές επιχειρούν τώρα να διασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή, με διακριτική αλλά σταθερή παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. γύρω από τα Βορίζια. Η κοινωνία του νησιού παρακολουθεί με συγκρατημένη ανακούφιση τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι ο κύκλος του αίματος που άνοιξε στο μικρό χωριό θα κλείσει οριστικά και ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη χωρίς νέα επεισόδια βίας.