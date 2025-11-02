Ο κανόνας 50-30-20 δεν είναι μαγική λύση, αλλά μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος για να αποκτήσεις καλύτερη σχέση με τα χρήματά σου.

Η διαχείριση των οικονομικών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ανάμεσα σε πάγιες υποχρεώσεις, απρόβλεπτα έξοδα και καθημερινές επιθυμίες, το να βάλει κανείς σε τάξη το πορτοφόλι του μοιάζει με δύσκολο εγχείρημα. Κι όμως, υπάρχει ένας απλός και πρακτικός κανόνας που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός: ο κανόνας 50-30-20.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, η οποία ήταν χθες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο αλλά και οικονομολόγοι προτείνουν το συγκεκριμένο δημοφιλές μοντέλο οικονομικού προγραμματισμού που θα σε σώσει.

Τι είναι ο κανόνας 50-30-20

Ο κανόνας 50-30-20 χωρίζει το μηνιαίο εισόδημά μας σε τρεις βασικές κατηγορίες:

50% για ανάγκες: έξοδα διαβίωσης όπως ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, ασφάλιση και μεταφορές.

30% για επιθυμίες: δραστηριότητες και αγορές που προσφέρουν απόλαυση — ταξίδια, φαγητό έξω, ψυχαγωγία.

20% για αποταμίευση ή επένδυση: το ποσό που «μένει στην άκρη» για μελλοντικούς στόχους ή απρόβλεπτες καταστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις, την απόλαυση και τη μελλοντική οικονομική ασφάλεια.

50% για τις ανάγκες σου

Η μεγαλύτερη κατηγορία του κανόνα αφορά τις απαραίτητες δαπάνες. Σύμφωνα με την ICICI Prudential Life Insurance, «μέχρι και το 50% του εισοδήματός σου θα πρέπει να προορίζεται για ανάγκες — βασικά έξοδα, οικονομικές υποχρεώσεις και ευθύνες όπως ενοίκιο, ψώνια, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιστρα και δίδακτρα».

Η κάλυψη αυτών των αναγκών είναι προτεραιότητα, καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο προϋπολογισμός σου.

30% για τις επιθυμίες – το πιο δύσκολο κομμάτι

Η δεύτερη κατηγορία, αυτή των «θέλω», είναι ίσως η πιο δύσκολη να ελεγχθεί. Η HDFC Life εξηγεί πως εδώ εντάσσονται τα έξοδα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωσή μας — όπως έξοδοι, ρούχα ή gadget.

Η πρόκληση βρίσκεται στο να μην υπερβαίνουμε το 30% αυτής της κατηγορίας, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και τη χρηστή οικονομική συμπεριφορά.

20% για αποταμίευση και επενδύσεις

Το τελευταίο 20% του εισοδήματός μας πρέπει να πηγαίνει σε αποταμιεύσεις ή επενδύσεις. Όπως αναφέρει η Kotak Mahindra Bank, αυτό το ποσοστό είναι καθοριστικό για την επίτευξη μελλοντικών στόχων, τη δημιουργία ενός οικονομικού «μαξιλαριού» και την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων.

Ένας ξεχωριστός λογαριασμός για αποταμίευση μπορεί να βοηθήσει να αποφύγεις τον πειρασμό να ξοδέψεις αυτά τα χρήματα σε άλλους σκοπούς.

Πώς να εφαρμόσεις τον κανόνα στην πράξη

Για να υιοθετήσεις τον κανόνα 50-30-20:

Υπολόγισε το καθαρό μηνιαίο εισόδημά σου. Κατηγοριοποίησε τα έξοδά σου σε ανάγκες, επιθυμίες και αποταμιεύσεις. Ρύθμισε τα ποσοστά ανάλογα με τη ζωή σου και τις προτεραιότητές σου. Επανέλεγχε κάθε μήνα για να δεις αν τηρείς τη σωστή αναλογία.

Αν διαπιστώσεις ότι ξεπερνάς τα όρια σε κάποια κατηγορία, προσαρμόσου ανάλογα — αυτός είναι και ο τρόπος να κρατήσεις μια ρεαλιστική οικονομική πειθαρχία χωρίς στερήσεις.

Είναι αλήθεια πως, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα, η τήρηση του κανόνα κατά γράμμα μπορεί να είναι δύσκολη. Όμως ακόμη και η προσαρμογή του —π.χ. 60-25-15 ή 70-20-10— μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των χρημάτων σου και να σε βοηθήσει να αποκτήσεις οικονομική ασφάλεια μακροπρόθεσμα.