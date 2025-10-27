Αναλυτικά όσα ισχύουν για τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ την 28η Οκτωβρίου - Το σημερινό 27/10 ωράριο λειτουργίας.

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 η αργία θα κρατήσει κλειστά τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, μικρότερες αλυσίδες θα είναι ανοιχτές για τα ψώνια της ημέρας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, λόγω της εθνικής εορτής και υποχρεωτικής αργίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα μικρότερα καταστήματα και αλυσίδες έχουν προγραμματίσει να λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 – 23:00, τα Bazzaar και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 11:00. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Wolt και e -food.

Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα 27/10 από τις 8 πμ έως τις 9 μμ.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες:

-την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),

-την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου),

-την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα καταστήματα τροφίμων,

-την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου),

-την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),

-την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),

-την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

-την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),

-την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και

-την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.

Άρθρο 16.

Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

-Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15, τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,

-την Κυριακή των Βαΐων,

-την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,

-τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.

Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία