Ο 11χρονος αφού διασωληνώθηκε, χειρουργήθηκε στο κεφάλι καθώς έχει επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο αγόρι από τα Χανιά, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από πτώση με πατίνι την Κυριακή το μεσημέρι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και διασωληνώθηκε σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στη συνέχεια χειρουργήθηκε στο κεφάλι από δύο νευροχειρουργούς, προτού μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς στο νοσοκομείο των Χανίων δεν υπάρχει αντίστοιχη μονάδα.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ενημέρωσε ότι το παιδί φέρει επισκληρίδιο αιμάτωμα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.