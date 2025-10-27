Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Χανίων από την στυγερή δολοφονία 52χρονου χτες, στη γιορτή καστάνου στο Έλος.

Σε σοκ είναι βρίσκεται η κοινωνία της Κισάμου, μετά την δολοφονία του 52χρονου κτηνοτρόφου κατά την διάρκεια της γιορτής καστάνου στο Έλος, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Τραγική ειρωνία αποτελεί το γεγονός ότι τον άτυχο άνδρα τον έλεγαν Δημήτρη και πυροβολήθηκε την ημέρα της γιορτής του.

Σύμφωνα με πλήροφορίες του zarpanews.gr, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα εξ επαφής ενώ αναζητείται από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής, στο σημείο της τραγωδίας έχει βρεθεί ένας κάλυκας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η γιορτή καστάνου που είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής βάφτηκε με αίμα στο τέλος της, αφού σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ένας νεαρός περίπου 25 ετών και φερόμενος ως συγγενής του θύματος, πυροβόλησε τρεις φορές πάνω στην πίστα την ώρα που ο 52χρονος χόρευε.

Άμεσα,διασώστες του ΕΚΑΒ με ΚΑΡΠΑ προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 52χρονο, όμως ήταν ήδη αργά, αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη γιορτή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι σε κατάσταση αμόκ παρακολουθούσαν τους διασώστες να προσπαθούν να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα.

Τον 52χρονο άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγκλονισμένοι συγγενείς του νεκρού είχαν συγκεντρωθεί από την πρώτη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μη μπορώντας να πιστέψουν πως σε μια στιγμή «έφυγε» ο άνθρωπός τους.

Ο δράστης αμέσως μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο και παραμένει άφαντος.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη από το ΑΤ Κισσάμου που από κοινού με το τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων έχει αναλάβει την υπόθεση.