Μάλιστα, δημιουργείται και ένα τετραήμερο ξεκούρασης.

Καθώς το έτος 2025 βαίνει προς το τέλος του, είναι καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στις εναπομείνασες ημέρες αργίας ώστε να οργανώσουμε καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο μας.

Το υπόλοιπο της χρονιάς προβλέπει μερικές σημαντικές ημερομηνίες αργιών, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρές αποδράσεις.

Η επέτειος του «Όχι» είναι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Ακολουθεί η περίοδος των Χριστουγέννων, με τις τελευταίες αργίες για τη χρονιά. Πρώτα είναι τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου (Πέμπτη) και η επόμενη ημέρα αργίας είναι στις 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), δημιουργώντας ένα τετραήμερο ξεκούρασης: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Επομένως, όσοι δουλεύουν κανονικά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις αργίες για ταξίδι ή ηρεμία.

Και επειδή οι υπόλοιπες αργίες του 2025 έχουν ήδη περάσει, αυτές οι ημέρες που απομένουν είναι μοναδική ευκαιρία για να «κλείσει» η χρονιά με μια ανάσα, ένα διάλειμμα πριν την αλλαγή έτους.

Για οργανωτικούς λόγους, καλό είναι να γίνει έγκαιρα ο σχεδιασμός και να κλειστούν πιθανές άδειες και κρατήσεις ώστε να μην μείνει η ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.