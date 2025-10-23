Έρμαιο το Μεσολόγγι ξανά από την έντονη βροχόπτωση που πλημμύρισε δρόμους και σπίτια.

Απόγνωση και οργή εκφράζουν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου αφού η πόλη για μία ακόμα φορά πλημμύρισε.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε έντονα προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και στις περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου. Από την βροχόπτωση πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 10 κλήσεις για την απάντληση υδάτων.

Σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία», για αυτό ζητείται από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».

Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 οι δυνάμεις απεγκλώβισαν κατοίκους ακόμα και στο κέντρο της πόλης.

Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι

Τα σχολεία στο Μεσολόγγι θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

