Η λίστα με τα κλειστά σχολεία αύριο στο Μεσολόγγι, η επίσημη ανακοίνωση.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) με απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Ειδικότερα σύμφωνα με την αναλυτική λίστα που εξέδωσε ο Δήμος κλειστά θα παραμείνουν:

Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου

Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας

1 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 2 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 3 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 4 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 5 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 6 ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 2 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 3 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 4 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 5 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 6 ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Γυμνάσιο Μεσολογγίου 2 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Γυμνάσιο Μεσολογγίου Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

1 ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου

Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου 2 ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου

Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)

1 ο ΚΔΑΠ

ΚΔΑΠ ΚΔΑΜ ΑμΕΑ

1 ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου

Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΑΕΚ

Πλημμύρισε το Μεσολόγγι από την έντονη βροχόπτωση

Η έντονη νεροποντή που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου το απόγευμα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, αυλές και υπόγεια, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό μπήκε σε πιλοτές και κατοικίες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η Πολιτική Προστασία του δήμου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αντιμετώπιση περιστατικών απάντλησης υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μάλιστα οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα νοικοκυριά να μετρούν ζημιές για ακόμη μια φορά παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις για αντιπλημμυρικά έργα.

Οι τοπικές αρχές ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση. Η απόφαση για την αυριανή αναστολή λειτουργίας των σχολείων εντός της πόλης του Μεσολογγίου πάρθηκε για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

