«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ», είπε ο Πάνος Ρούτσι σχετικά με την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για την Προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, κατήγγειλε οτι άγνωστο όχημα, το οποίο δεν έφερε πινακίδες, προσπάθησε να τον παρασύρει.

«Βγήκα να πάρω το αυτοκίνητό μου και ξαφνικά άκουσα ένα όχημα να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Το είδα να κατευθύνεται κατευθείαν πάνω μου. Έβαλα το χέρι στο καπό για να προστατευτώ, αλλιώς θα με είχε χτυπήσει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και τα τζάμια του ήταν φιμέ», περιέγραψε ο κ. Ρούτσι μιλώντας στο Open.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν πρόκειται για το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό που έχει βιώσει η οικογένειά του. «Πριν από λίγες εβδομάδες, άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του γιου μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα, αλλά δεν μπορώ να τα αγνοήσω». Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε καταγγείλει ότι αυτοκίνητο παρακολουθούσε τον γιο του.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ψήφιση τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, αφήνοντας αιχμές ότι η κίνηση μπορεί να σχετίζεται με τις διαμαρτυρίες του στο Σύνταγμα και την απεργία πείνας που πραγματοποίησε.

«Ίσως γίνεται για αυτόν τον λόγο, γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες απεργίας πείνας για να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Η κυβέρνηση φαίνεται να ψάχνει τρόπο να αποφύγει παρόμοιες διαμαρτυρίες στο ίδιο σημείο», δήλωσε.

Ο πατέρας του Ντένις ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στο Σύνταγμα δεν προκάλεσε ποτέ αρνητική αντίδραση από τους πολίτες: «Κανένας απλός άνθρωπος δεν μου είπε ποτέ ότι ενοχλείται. Ο κόσμος μάς στηρίζει και πονάει μαζί μας. Τα ονόματα των παιδιών μας θα ξαναγραφτούν στο μνημείο, ξανά και ξανά, μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη. Δεν προσβάλλουμε κανέναν χώρο, απλώς ζητάμε να μας σεβαστούν».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της εκταφής του παιδιού του, ο κ. Ρούτσι δήλωσε πως βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό: «Μόλις φτάσουν, θα υποβάλουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή. Δε θα σταματήσουμε, όσο κι αν ενοχλούμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας».

