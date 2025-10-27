Η πλατφόρμα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση των πολιτών με αναπηρία, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στις παροχές και τα στοιχεία τους με λίγα μόνο βήματα.
Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά την πρώτη πρόσβαση απαιτείται η εισαγωγή του ΑΜΚΑ. Στην αρχική σελίδα του συστήματος εμφανίζονται αυτόματα τα βασικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης), αντλημένα απευθείας από τις σχετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.
Αφού ο πολίτης συνδεθεί, έχει πρόσβαση σε τέσσερις βασικές ενότητες:
- «Αίτηση για έκδοση κάρτας / Η κάρτα μου», όπου μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ή να προβάλλει την ήδη εκδοθείσα κάρτα του.
- «Οι παροχές μου», με αναλυτική παρουσίαση των επιδομάτων και παροχών που δικαιούται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας.
- «Τα στοιχεία επικοινωνίας μου», όπου μπορεί να προσθέσει ή να ενημερώσει το τηλέφωνο και το email του.
Η έκδοση της κάρτας ολοκληρώνεται με λίγα βήματα μέσα από την πλατφόρμα, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα λήψης της κάρτας σε μορφή PDF για εκτύπωση ή αποθήκευση. Αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία του πολίτη, υπάρχει επιλογή επικαιροποίησης ώστε να ενημερωθούν αυτόματα τα δεδομένα.
Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αναπηρίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία στη διαχείριση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.