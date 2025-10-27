Η πλατφόρμα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση των πολιτών με αναπηρία, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στις παροχές και τα στοιχεία τους με λίγα μόνο βήματα.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά την πρώτη πρόσβαση απαιτείται η εισαγωγή του ΑΜΚΑ. Στην αρχική σελίδα του συστήματος εμφανίζονται αυτόματα τα βασικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης), αντλημένα απευθείας από τις σχετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

Αφού ο πολίτης συνδεθεί, έχει πρόσβαση σε τέσσερις βασικές ενότητες:

«Αίτηση για έκδοση κάρτας / Η κάρτα μου», όπου μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ή να προβάλλει την ήδη εκδοθείσα κάρτα του.

«Οι παροχές μου», με αναλυτική παρουσίαση των επιδομάτων και παροχών που δικαιούται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας.

«Τα στοιχεία επικοινωνίας μου», όπου μπορεί να προσθέσει ή να ενημερώσει το τηλέφωνο και το email του.

Η έκδοση της κάρτας ολοκληρώνεται με λίγα βήματα μέσα από την πλατφόρμα, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα λήψης της κάρτας σε μορφή PDF για εκτύπωση ή αποθήκευση. Αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία του πολίτη, υπάρχει επιλογή επικαιροποίησης ώστε να ενημερωθούν αυτόματα τα δεδομένα.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αναπηρίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία στη διαχείριση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.