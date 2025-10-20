Οι Αρχές εντόπισαν 11 δενδρύλλια σε σπίτι στο Γαλάτσι.

Τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο Γαλάτσι για ναρκωτικά.

Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 45, 51 και 72 ετών συνελήφθησαν στις 13 Οκτωβρίου, ωστόσο οι αρχές σήμερα έκαναν γνωστό το περιστατικό, Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έφτασαν πληροφορίες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου που ανέφεραν πως σε ένα σπίτι λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης. Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και μέσα στο σπίτι βρήκαν και κατάσχεσαν:

- 11 δενδρύλλια κάνναβης και

- 256,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.