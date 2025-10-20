Οι αστυνομικοί του Ηρακλείου εντόπισαν διάφορα όπλα και 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων κατά την έρευνά τους.

Συνελήφθη από τις Αρχές του Ηρακλείου ένας 40χρονος που κατηγορείται για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 40χρνος συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 34χρονης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν:

-3 πιστόλια

-2 περίστροφα

-1 κυνηγετικό όπλο

-1 αεροβόλο όπλο

-12 γεμιστήρες

-1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου

-1 μαχαίρι.

Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.