Συνελήφθη από τις Αρχές του Ηρακλείου ένας 40χρονος που κατηγορείται για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.
Ο 40χρνος συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 34χρονης.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν:
-3 πιστόλια
-2 περίστροφα
-1 κυνηγετικό όπλο
-1 αεροβόλο όπλο
-12 γεμιστήρες
-1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου
-1 μαχαίρι.
Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.