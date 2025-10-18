Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και ισχυρούς ανέμους που από το απόγευμα θα ενταθούν.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Βροχές και στην Αττική

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Αναστασία Τυράσκη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, αύριο Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα.

Οι περιοχές που θα σημειωθούν θυελλώδεις άνεμοι

Ο μετεωρολόγος, Τάσος Αρνιακός αναφέρθηκε στους ισχυρούς ανέμους που θα πλήξουν τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο χάρτης των καταιγίδων

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρτη, πάνω στον οποίο φαίνονται οι περιοχές που θα σημειωθούν βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, από αύριο Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.