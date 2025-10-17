Έως και 20 πεφταστέρια την ώρα θα φωτίζουν τον ουρανό, οι λεπτομέρειες για το θεαματικό ουράνιο θέαμα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πιο εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του φθινοπώρου, τις Ωριωνίδες, που κάνουν κάθε χρόνο την εμφάνισή τους στα μέσα Οκτωβρίου.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τη νύχτα της 21ης προς 22 Οκτωβρίου, όταν ο ουρανός θα γεμίσει με φωτεινά μετέωρα που θα διασχίζουν την ατμόσφαιρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν έως και 20 «πεφταστέρια» την ώρα, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει και ο ουρανός είναι καθαρός.

Οι Ωριωνίδες προέρχονται από τα υπολείμματα του διάσημου κομήτη του Halley, τα οποία αφήνει πίσω του κάθε 76 χρόνια καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Όταν η Γη διασχίζει αυτό το «σύννεφο» σωματιδίων, τα μικροσκοπικά μετεωροειδή εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και καίγονται, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο. Για να τις παρατηρήσετε, βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, γύρω στα μεσάνυχτα, κοιτάξτε προς την κατεύθυνση του αστερισμού του Ωρίωνα και αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι.

Ωριωνίδες 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να απολαύσετε τα πεφταστέρια του μήνα

Οι βροχές μετεώρων συμβαίνουν όταν η Γη διέρχεται από περιοχές πλούσιες σε σωματίδια που έχουν αφήσει πίσω τους κομήτες ή αστεροειδείς. Κάποιες χρονιές οι «βροχές πεφταστεριών» μπορεί να φτάσουν σε εκατοντάδες διάττοντες αστέρες ανά ώρα, ενώ άλλες φορές το φαινόμενο είναι λιγότερο εντυπωσιακό. Σπανιότερα, συμβαίνουν οι λεγόμενες «καταιγίδες μετεώρων», όπου χιλιάδες διάττοντες αστέρες εμφανίζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακτινοβόλο σημείο: Αν και τα πεφταστέρια φαίνονται σε όλο τον ουρανό, καλό είναι να γνωρίζετε από πού «εκπορεύονται» για καλύτερη κατεύθυνση παρατήρησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλύτερη ώρα: Συνήθως τα μεσάνυχτα ή νωρίς το ξημέρωμα τα φαινόμενα είναι πιο εντυπωσιακά, καθώς το ακτινοβόλο σημείο είναι ψηλά στον ουρανό.

Παρατηρήστε τις «ουρές» φωτός που αφήνουν πίσω τους τα φωτεινότερα μετέωρα. Οι ιδιαίτερα φωτεινές βολίδες είναι εντυπωσιακές και διαρκούν περισσότερο.

Τα «πεφταστέρια» εμφανίζονται παντού στον ουρανό. Τηλεσκόπιο δεν χρειάζεται· μερικές φορές βοηθούν τα κιάλια ευρέος πεδίου.

Διαφορετικά χρώματα στα μετέωρα εξαρτώνται από τη σύνθεση του αντικειμένου και την ταχύτητα εισόδου στην ατμόσφαιρα.

Αποφύγετε τα έντονα φώτα για τουλάχιστον 20 λεπτά. Η παρατήρηση από σκοτεινό περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες να δείτε περισσότερα πεφταστέρια.

Για λήψη πεφταστεριών, χρησιμοποιήστε DSLR με ευρυγώνιο φακό και τρίποδο, αφήνοντας το κλείστρο ανοιχτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πεφταστέρια δεν εμφανίζονται συνεχώς. Μείνετε έξω αρκετή ώρα για να απολαύσετε όσα περισσότερα μπορείτε.