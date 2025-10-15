Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες για τσιγάρα και απορρίμματα που πετιούνται από το... παράθυρο.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν τα πρόστιμα που αφορούν... περίεργες παραβάσεις, όπως τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην καμπίνα του αυτοκινήτου!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24, στα «παράξενα» του νέου ΚΟΚ είναι και τα ψώνια στις πίσω θέσεις του οχήματος, παράβαση για την οποία προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ (πιθανότητα ατυχήματος σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλο όχημα).

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει επίσης πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες για τσιγάρα και απορρίμματα που πετιούνται από το... παράθυρο.

Ο οδηγός που θα μετατρέψει το αυτοκίνητο σε... κλαμπ, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 350 ευρώ για «υπερβολική ένταση» και θα στερηθεί το δίπλωμά του για 70 ημέρες.

Σε πολλούς είναι οικεία η εικόνα μίας καρέκλας ή μιας ζαρτινιέρας σε στάση στάθμευσης, κάτι που πλέον απαγορεύεται, καθώς κανείς δεν έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Το πρόστιμο φθάνει τα 350 ευρώ.

Άλλο «παράξενο» του ΚΟΚ, είναι ότι προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ για αγκαλιές και καβγάδες... εν κινήσει.

Μόλις 30 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει όποιος πατάει άσκοπα την κόρνα.

