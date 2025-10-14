Την 24ωρη σημερινή απεργία έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα ενώ λαμβάνει και την στήριξη της ΓΣΕΕ.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εισέρχεται στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση και ψήφιση, ενώ ταυτόχρονα συνδικάτα και εργαζόμενοι βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας για να δηλώσουν την εναντίωση τους.

Στις 9:30 ξεκίνησαν οι προσυντεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Ομόνοια και στα Προπύλαια.

Η Πανεπιστημίου είναι αυτήν την ώρα κλειστή.

Παρότι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ απεργούν, αυτή την στιγμή τα ΜΜΜ κινούνται κανονικά με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να κυκλοφορούν από τις 9:00 εως τις 21:00 και το μετρό/ ηλεκτρικός/ τραμ να κυκλοφορεί μεταξύ 9:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Τα ταξί κινούνται κανονικά, ενώ όσον αφορά στα τρένα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων.

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από την απεργιακή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στην Αθήνα

Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο, το 35ωρο, το 5ημερο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, είναι τα πλήρη δικαιώματα τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει.

