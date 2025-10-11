Στο παιδί, άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μάλιστα με τη χρήση απινιδωτη, όμως όπως φαίνεται ήταν ήδη αργά.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον τραγικό θάνατο ενός 5χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Όπως έγινε γνωστό, το παιδί για αδιευκρίνιστους λόγους εντοπίστηκε στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον θάνατο του παιδιού, συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του παιδιού,ο οποίος βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε δεν έβρισκε το παιδί, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, 37 ετών.

Ο Αντώνης Παγώνης, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, μιλώντας για το περιστατικό στο MEGA, σχολίασε, μεταξύ άλλων πως «είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό που συνέβη, καθώς η εν λόγω πισίνα ήταν λιγότερο από 1,5 μέτρο και υπήρχε και ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο. Στο παιδί έγινε ΚΑΡΠΑ αλλά δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει».

