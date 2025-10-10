Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην υπόθεση της δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ — που εκτελέστηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10/2025) μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του, μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του — είχε καταθέσει τη νέα του διαθήκη.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παίρνει πλέον νέες διαστάσεις, καθώς το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο Πύλου, φέρνει στο φως νέα δεδομένα και ανοίγει τον κύκλο των ερευνών προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Αντώνη Κατσά, η διαθήκη συντάχθηκε και κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο στις 2 Οκτωβρίου 2025. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου μου», ήταν η φράση με την οποία ξεκινούσε το έγγραφο, στο οποίο ο 68χρονος καθόριζε ποιοι θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

«Αυτό δείχνει πως ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Είχε τον φόβο ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί, και μάλιστα πολύ σύντομα», ανέφερε ο κ. Κατσάς, προσθέτοντας: «Πώς είναι δυνατόν, όταν αντιλαμβάνεσαι έναν τόσο άμεσο κίνδυνο, να μην παίρνεις μέτρα προστασίας; Είναι ένα ερώτημα που χρειάζεται απάντηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος είχε καταθέσει και παλαιότερη διαθήκη τον Οκτώβριο του 2024, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει άγνωστο, καθώς αποσύρθηκε μόλις υποβλήθηκε η νέα, τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του.