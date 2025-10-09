«Αν το ισραηλινό ναυτικό απήγαγε ή παρεμπόδισε πλοία σε διεθνή ύδατα, φέρει την ευθύνη και πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα», τονίζει το March to Gaza.

Aπάντηση στον Θάνο Πλεύρη δίνει το March to Gaza Greece, με αφορμή την «ντροπιαστική» δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης ότι «όσοι πήγαν με δική τους ευθύνη κρουαζιέρα, στηρίζουν τη Χαμάς και πρέπει να πληρώσουν», αναφερόμενος στους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα.

«Αυτό είναι ντροπιαστικό, νομικά αστήρικτο και επικίνδυνο», τονίζει το March to Gaza, επισημαίνοντας πως η αποστολή Global Sumud Flotilla ήταν πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι σε έναν λαό υπό γενοκτονία - δεν ήταν «κρουαζιέρα».

«Αν το ισραηλινό ναυτικό απήγαγε ή παρεμπόδισε πλοία σε διεθνή ύδατα, φέρει την ευθύνη και πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το καταγγείλει και να ενεργήσει νομικά και διπλωματικά - όχι να κατηγορεί τα θύματα», τονίζει.

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

να απαντήσει αν αναγνωρίζει παράνομη παρεμπόδιση/απαγωγή.

να διεκδικήσει αποζημιώσεις, επιστροφή σκαφών και εξοπλισμού.

να ενεργοποιήσει ΕΕ, ΟΗΕ και Διεθνές Δικαστήριο.

να διακόψει κάθε συνεργασία με κράτος που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», καταλήγει το March to Gaza.

