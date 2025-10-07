Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση, σχολίασε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο γιος του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη, ήταν μεταξύ των 27 Ελλήνων ακτιβιστών που επέστρεψαν χθες το απόγευμα από το Ισραήλ όπου κρατήθηκαν σε φυλακές μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ανοικτά της Γάζας.

«Και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία«, είπε αρχικά στο Open ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πατέρας του Γιάννη Αποστολάκη, που συμμετείχε στην αποστολής αλληλεγγύης.

«Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα, χωρίς πολλά-πολλά»

Ο κ. Αποστολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις «χλιαρές» πρωτοβουλίες που έλαβε: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο... χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που... παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν (και) οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατήθηκαν σε φυλακές στο Ισραήλ, τόνισε: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

