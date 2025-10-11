«Ο Θάνος Πλεύρης βρήκε την λύση για τα ψηλά ενοίκια στην Αθήνα και όπως φαντάζεστε δεν σκέφτηκε πολύ» σχολίασε.

«Σταθερά απατεώνα» και «προσκυνημένο στα συμφέροντα του real estate» χαρακτηρίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος τον Θάνο Πλεύρη, αναφορικά με το μεταναστευτικό και τα ψηλά ενοίκια στην Αθήνα.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, «ο Θάνος Πλεύρης βρήκε την λύση για τα ψηλά ενοίκια στην Αθήνα. Όπως φαντάζεστε δεν σκέφτηκε πολύ: για άλλη μια φορά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φταίνε οι πρόσφυγες. Πόσα διαμερίσματα όμως είναι αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα επιδότησης για πρόσφυγες; Σε όλη την Αττική είναι μόλις 165 διαμερίσματα. Το λέμε ξανά, το 165 αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής».

«Την ίδια στιγμή, μόνο στον δήμο Αθηναίων μία εταιρεία έχει σχεδόν 600 ακίνητα Airbnb, ενώ συνολικά στον δήμο Αθηναίων ο αριθμός είναι της τάξης των 16.000. Ταυτόχρονα από το 23 μέχρι σήμερα έχουμε σχεδόν 20.000 διαμερίσματα που έχουν δοθεί για Golden Visa. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει οδηγήσει σήμερα στην Ελλάδα να καταγράφεται αρνητικό ρεκόρ στο κόστος στέγασης» συνεχίζει.

Και καταλήγει: «Για να ρίξεις όμως το κόστος στέγασης θέλει σύγκρουση με τα συμφέροντα του real estate και το καρτελ του ρεύματος. Όχι να μιλάς για 165 διαμερίσματα που φιλοξενούν πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά ο Πλεύρης αποδεικνύει ότι είναι απατεώνας και προσκυνημένος στα μεγάλα συμφέροντα, δηλαδή ένας κανονικός ακροδεξιός».

