«Είναι καταθλιπτικό και προκαλεί παρά πολύ απαισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον ενός πολιτικού συστήματος και κυρίως μιας κοινωνίας, στην οποία ακούγονται πάρα πολλές φωνές μίσους και συστηματικής κατασυκοφάντησης ανθρώπων», τονίζει ο πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ.

Έντονη κριτική σε όσους επιχειρούν να υποβαθμίσουν την αποστολή των ακτιβιστών, που κατέληξαν στις φυλακές του Ισράηλ μετά την αναχαίτιση του στόλου ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ασκεί ο Χρήστος Ράμμος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αφήνει σαφείς αιχμές και κατά όσων έθεσαν ζήτημα για τα έξοδα επιστροφής των Ελλήνων ακιτβιστών και το κατά πόσο έπρεπε να τα καλύψει το κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε «εύλογο» το ερώτημα.

«Είναι καταθλιπτικό και προκαλεί παρά πολύ απαισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον ενός πολιτικού συστήματος και κυρίως μιας κοινωνίας, στην οποία ακούγονται πάρα πολλές φωνές μίσους και συστηματικής κατασυκοφάντησης ανθρώπων, που αγωνίζονται και εξεγείρονται κατά της βαρβαρότητας που έχει κυριαρχήσει σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και μέσα στην χώρα. Ανθρώπων που ρίσκαραν να πέσουν στα χέρια του βάρβαρου (όπως αποκαλύφθηκε για μια ακόμη φορά) κατασταλτικού μηχανισμού του Ισραήλ, πραγματοποιώντας μια φιλειρηνική συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας και αφύπνισης μιας διεθνούς κοινότητας υπνώττουσας απέναντι στην εκ μέρους του Ισραήλ συστηματική εθνοκάθαρση (άλλως γενοκτονία) των Παλαιστινίων, που- πέρα από τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς - έχει προκαλέσει λιμό και δίψα στον πληθυσμό της Γάζας (συμπεριλαμβανομένων και μικρών παιδιών), τουλάχιστον 60.000 νεκρούς (δεν συνυπολογίζονται οι βαριά και ισοβίως τραυματίες, ή οι βρισκόμενοι κάτω από τα βομβαρδισμένα ερείπια) , άπειρο αριθμό αστέγων, και άγνωστο αριθμό ορφανών παιδιών χωρίς καμία προστασία», τονίζει στην ανάρτησή του ο Χ. Ράμμος.

Και συνεχίζει: «Μάλιστα ουκ ολίγοι συμπολίτες μας που αδιαφορούν πλήρως για όλα αυτά, που ασχολούνται μια ζωή μόνο με το προσωπικό τους συμφέρον και το πορτοφόλι τους, που δεν μπαίνουν ποτέ στον κόπο να ξεφύγουν από την επίσημη προπαγάνδα για να ενημερωθούν και να προβληματισθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη και οι οποίοι, τέλος, αντί να εξοργίζονται από όλα αυτά, εξοργίζονται αντίθετα από ανθρώπους σαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ ή τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, που επέλεξαν να έχουν μια μη άνετη ζωή ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν κάνει την αντίθετη βολική επιλογή, αυτοί όλοι (ή πάντως μεγάλος αριθμός από αυτούς) έφτασαν στο σημείο να ζητούν χωρίς ντροπή και με περισσή μικροψυχία να πληρώσουν από την τσέπη τους οι συμμετέχοντες στην φλοτίλλα έλληνες πολίτες- που απήχθησαν με πειρατική ενέργεια του Ισραήλ- τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα, καθ’ ην στιγμή οι ίδιοι ποτέ δεν ξεσηκώθηκαν για τον χορό δισεκατομμυρίων που σπαταλούνται μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού πελατειακού κράτους, ενώ αντίθετα κοιτάνε πως θα επωφεληθούν και αυτοί και θυμώνουν μόνο όταν δεν τα καταφέρνουν να επωφεληθούν οι ίδιοι. Αυτοί όλοι μισούν την Τούνμπεργκ και τους λοιπούς, γιατί τολμούν να κάνουν αυτό που αυτοί δεν θα τολμούσαν ποτέ να κάνουν, και αποτελούν τον καθρέφτη που τους δείχνει με αμείλικτο τρόπο ποιοι είναι. Και αυτό δεν το αντέχουν».

