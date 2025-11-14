Τις δηλώσεις Πλεύρη περί οπλοκατοχής σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Όταν ένας υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έθεσε θέμα οπλοκατοχής, ονομάστηκε «προσωπική άποψη». Τώρα που το θέτει και δεύτερος υπουργός, ο κ. Πλεύρης, το ίδιο θέμα, πώς θα ονομαστεί;», διερωταται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Συνεχίζει λέγοντας πως «σε μια περίοδο που γίναμε μάρτυρες ένα ολόκληρο χωριό να οδηγείται σε ένα φριχτό αιματοκύλισμα, το να συντηρείται η συζήτηση περί οπλοκατοχής από κυβερνητικά στελέχη, μαρτυρά την ύπαρξη συγκεκριμένης ατζέντας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποφασίσει. «Ή έχει αποτύχει ως πρωθυπουργός στο ζήτημα της ασφάλειας και οι υπουργοί του προτείνουν μέτρα υπέρ της οπλοκατοχής, σε διαφοροποίηση από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, ή είναι έρμαιο της ατζέντας των ακροδεξιών υπουργών, τους οποίους δεν μπορεί να τους συγκρατήσει».

Οι δηλώσεις Πλεύρη για την οπλοκατοχή

{https://exchange.glomex.com/video/v-de887iinqi49?integrationId=40599y14juihe6ly}