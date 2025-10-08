Οι μαθητές ζητάνε να εισακουστούν τα αιτήματά τους και να εξομαλυνθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα σχολεία από το πρώτο κιόλας κουδούνι.

Tα κενά στα σχολεία και η προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το γεγονός ότι είναι ακόμα «στον αέρα» η μεταφορά από και προς τα σχολεία λόγω των άγονων διαγωνισμών της Περιφέρειας Αττικής βγάζουν τους μαθητές στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 13:00, οι μαθητές της Αττικής δίνουν νέο ραντεβού στο υπουργείο(σταθμός ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα), διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στα σχολεία τους. Όπως καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, είκοσι μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, χιλιάδες προβλήματα παραμένουν άλυτα. Περισσότεροι από 3.500 μαθητές μέσα στην Αττική δεν έχουν εξασφαλισμένη μετακίνηση προς τα σχολεία τους, καθώς –όπως επισημαίνεται– «το κράτος αναθέτει τη μεταφορά σε ιδιώτες, οι οποίοι ζητούν περισσότερα χρήματα, με αποτέλεσμα να μένουν οι μαθητές χωρίς λύση». Την ίδια στιγμή, παραμένουν τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς, με συγχωνεύσεις τμημάτων και υπερπληθυσμό στις αίθουσες, όπου «οι μαθητές στοιβάζονται σαν σαρδέλες, ακόμα και στα τμήματα προσανατολισμού των Λυκείων». Οι μαθητές κάνουν λόγο και για απαράδεκτες υποδομές — μαθήματα σε κοντέινερ, πεπαλαιωμένα εργαστήρια, ακόμη και φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Δε θα ανεχτούμε την κοροϊδία», δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή, καλώντας τους συμμαθητές τους να συνεχίσουν τον αγώνα που ξεκίνησε με τη συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Οι μαθητές διεκδικούν:

Άμεση κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών – καμία συγχώνευση τμημάτων, με ανώτατο όριο 15 μαθητές ανά τάξη.

Δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση για όλους τους μαθητές.

Σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές.

Τερματισμό κάθε απόπειρας καταστολής ή πειθαρχικών μέτρων ενάντια σε μαθητές που αγωνίζονται.

«Οι μαθητές βγαίνουμε ξανά στους δρόμους γιατί θέλουμε απαντήσεις εδώ και τώρα», τονίζει η ανακοίνωση, καλώντας όλους σε μαζική συμμετοχή στην πορεία.