«Τι δουλειά έχουν οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot στη Σαουδική Αραβία; Η κυβέρνηση τους έχει στείλει εκεί για να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις μίας πολυεθνικής πετρελαϊκής εταιρείας. Την ώρα μάλιστα που δύο μέρες πριν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε στον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας σε στρατιωτική ενέργεια», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στην “ΕΡΤ3”.

«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία είναι ξεκάθαρη στρατιωτική ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγήκε ο κ. Δένδιας να το πανηγυρίσει. Δύο μέρες μετά τις διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη. Αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη», πρόσθεσε.

Η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης πως εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, που εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, δήθεν για να προστατεύσει τους πολίτες» και υπογράμμισε πως «ο μόνος τρόπος για να προστατευθούν οι πολίτες από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας είναι να μην γίνει αυτός πόλεμος και η χώρα να μην εμπλακεί σε αυτόν».

Για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης επισήμανε ότι «η παρέμβασή της δεν διασφαλίζει ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Αντιθέτως, διασφαλίζει ότι οι εταιρείες που θησαύριζαν τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχίσουν να έχουν τα ίδια κέρδη με πέρυσι, αυτό προβλέπει το πλαφόν που νομοθέτησε στο κέρδος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανέφερε, ακόμα, ότι «η ΝΔ έχει χειριστεί την ακρίβεια με έναν μηχανισμό που επιβαρύνει διαρκώς την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν αντιμετωπίζει την αισχροκέρδεια. Δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Μαζεύει έσοδα λόγω των αυξημένων τιμών και των έμμεσων φόρων και κατά καιρούς ο κ. Μητσοτάκης δίνει κάποιες ενισχύσεις πολύ μικρότερες από αυτά που έχει πάρει από τις τσέπες των πολιτών. Πέρυσι και πρόπερσι τα υπερπλεονάσματα έφτασαν τα 10 δισ.».

Σημείωσε, επίσης, ότι «οι ενεργειακές, οι τράπεζες και τα σούπερ-μάρκετ έχουν σωρεύσει δυσθεώρητα κέρδη τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από το επίπεδο των τιμών και η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη του μισθού».

Τόνισε, τέλος, την ανάγκη «να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι και να μηδενιστεί ο ΦΠΑ για τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, να παταχθεί η αισχροκέρδεια με ουσιαστικούς ελέγχους, να μπει πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, να αποσυνδεθεί η τιμή του ρεύματος από το φυσικό αέριο».