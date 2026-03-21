Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία και ακολουθεί η Πορτογαλία ανακοίνωσαν ή ανακοινώνουν αισθητές μειώσεις στους φόρους καυσίμων απαλλάσσοντας τους πολίτες από ένα δυσβάσταχτο επιπλέον κόστος με την αμόλυβδη και το Diesel να έχουν, ήδη, σκαρφαλώσει τα 2 ευρώ και να ανεβαίνουν. Ποια μέτρα εξετάζει η Αθήνα.

Πυρετός συσκέψεων στην κυβέρνηση το τελευταίο 24ωρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η απόφαση της Ευρώπης να συνεχίσει τον μακάριο ύπνο της αφήνει τις ευρωπαϊκές χώρες εκτεθειμένες στο τσουνάμι της ακρίβειας που έρχεται με φόρα από την Μ. Ανατολή. Έτσι η μία ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη παίρνουν μόνες τους πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα βάζοντας το χέρι βαθιά στην τσέπη του προϋπολογισμού τους. Στόχος, να προστατεύσουν τους πολίτες τους από την λαίλαπα του πληθωρισμού.

Υπό πίεση η κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα

Η Ελλάδα που μέχρι χθες συνιστούσε «εγκράτεια» μεταθέτοντας τα μέτρα ενίσχυσης για αργότερα – υπό τον φόβο ότι δεν θα της φθάσουν τα λεφτά αν η κρίση παραταθεί- τώρα αναγκάζεται να αλλάξει ρότα.

Η αρχική εκτίμηση ότι ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες θα λειτουργήσουν αυτόνομα, αποδείχθηκε φενάκη. Στο μεταξύ «τρέχουν» οι αρνητικές εντυπώσεις από τα άμεσα ανακλαστικά άλλων χωρών σε σχέση με την Ελλάδα.

Η αρνητική σύγκριση με χώρες που μειώνουν τον φόρο στα καύσιμα

Πολύ περισσότερο που όλες οι άλλες χώρες ξεκινούν τον πόλεμο με την ακρίβεια από τον πυρήνα του προβλήματος που είναι οι μεγάλοι φόροι στα καύσιμα. Με την Ελλάδα – μόνη χώρα- να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του μέτρου και να το αφήνει εκτός ..οπλοστασίου. Επί του παρόντος.

Με βασικό επιχείρημα ότι τα 800 εκ. ευρώ που διαθέτει ίσα- ίσα φθάνουν για μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 20% και αυτό για περιορισμένο διάστημα. Και όταν μπαίνει το ερώτημα «πως το καταφέρνουν άλλες χώρες» να απαντά ότι «κάθε χώρα έχει τις δικές της οικονομικές δυνατότητες» βγάζοντας οff μάλλον τις άλλες χώρες αρκετές από τις οποίες – όπως λένε στην κυβέρνηση- βρίσκονται σε επιτήρηση. «Τι μούσκεμα τι βρεγμένες» σχολιάζουν.

Τρέχει να ανακοινώσει μέτρα αλλά με ..«φειδώ»

Σημασία έχει ότι τώρα η κυβέρνηση από χθες τρέχει να προλάβει ώστε να ανακοινώσει ει δυνατόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα την πρώτη δέσμη μέτρων.

Αλλά και πάλι η γραμμή θα είναι «μέτρα με φειδώ» ώστε να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες τουλάχιστον ενός τριμήνου. Μέχρι να αποφασίσει – αν αποφασίσει- η Ευρώπη να επιτρέψει στα κράτη – μέλη να ανοίξουν τις δημοσιονομικές κάνουλες.

Πυρετώδεις συσκέψεις

Από την Παρασκευή αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο θα γίνονται διαρκείς συσκέψεις μέχρι να καταλήξουν στην πρώτη δέσμη μέτρων. Με δεδομένο ότι οι ενεργειακές φωτιές από τις εκρήξεις σε όλη την Μ. Ανατολή ξεπηδούν από παντού, η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει ποιους θα ενισχύσει και ποιους θα αφήσει απροστάτευτους. Το ποσό που έχει να διαχειριστεί και να μοιράσει – από ίδιους πόρους - δεν υπερβαίνει τα 800 εκ ευρώ και σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο του πληθυσμού.

Το οικονομικό επιτελείο δε από χθες «καίει» τις πληροφορίες ότι υπάρχει μαξιλαράκι 2 δισ. προς κατανάλωση. «Δεν υπάρχουν τέτοιοι αριθμοί. Ακόμη και αν η Ευρώπη ανάψει κάποια στιγμή πράσινο φως για ευελιξία θα πρέπει τον Απρίλιο να δούμε ποιο θα είναι το υπερπλεόνασμα του 2025 και τι θα περισσέψει από αυτό αφού πληρώσουμε βασικές υποχρεώσεις» λένε.

Στόχος τα αναχώματα στην αύξηση του κόστους παραγωγής

Σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνουν μέτρα που θα δημιουργήσουν ανάσχεση της αύξησης στο κόστος παραγωγής προϊόντων που με μαθηματική ακρίβεια θα περάσουν στον καταναλωτή. Είτε πρόκειται για βιοτεχνίες είτε για αγροτικά προϊόντα. Το μίγμα αυτών των μέτρων, ωστόσο, ακόμη αναζητείται.

Στο τραπέζι , επίσης, βρίσκονται τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί στην ενεργειακή κρίση του 2022:

-Οριζόντια επιδότηση κατά 15 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό το μέτρο δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας στους επαγγελματίες οδηγούς όπως φορτηγά και ταξί μειώνοντας το μεταφορικό κόστος.

-Fuel pass. Πρόκειται για 3 μηνο voucher- αποκλειστικά για βενζίνη - που θα πάρουν κάποιοι με εισοδηματικά κριτήρια.

-Power pass. Πρόκειται για την γνωστή επιδότηση στον λογαρισμό ρεύματος.

-Μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

- Μέτρα για την συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με στόχο να παραμείνουν οι τιμές σταθερές και σε αντιστάθμισμα το κράτος να επιδοτήσει το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Σύσκεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα έγινε χθες το απόγευμα.