Λήξη πολέμου σε «τέσσερις έως έξι εβδομάδες» βλέπει ο Τράμπ – Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις

Λήξη πολέμου σε «τέσσερις έως έξι εβδομάδες» βλέπει ο Τράμπ – Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις
Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters χθες ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, αν και δεν διευκρίνισαν ποιος θα είναι ο ρόλος τους.

Τρεις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπληρώνονται χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεσο τέλος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, δίνοντας για πρώτη φορά ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury.

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, την οποία φέρεται να δημοσίευσε ενώ ταξίδευε από την Ουάσινγκτον προς τη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, τόσο στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν όσο και στον περιορισμό της ικανότητάς του να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε ένα κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος του Ιράν.

Την ίδια ώρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ στο Ιράν, απ’ όπου προέρχεται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Χορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ενδέχεται να ανατεθεί στους Πεζοναύτες.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters χθες ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, αν και δεν διευκρίνισαν ποιος θα είναι ο ρόλος τους.

  • Δύο νεκροί από βομβαρδισμούς στο Βόρειο Ιράν

    08:53:46

    Το Al Jazeera μετέδωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή του χωριού Νταστάκ στο Κιασχάρ, στο βόρειο Ιράν

  • Πυραυλική επίθεση αυτή την ώρα στο Ισραήλ - Ηχούν οι σειρήνες

    08:34:39

    Πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ - Ήχησαν οι σειρήνες για νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

  • Γκουτέρες: Ο ΟΗΕ θα συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

    07:52:20

    Ο γενικός γραμματέας Γκουτέρες δήλωσε ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι ο διεθνής οργανισμός είχε βοηθήσει στη διαμεσολάβηση μιας παρόμοιας συμφωνίας στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά ουκρανικών σιτηρών και λιπασμάτων το 2022.

    «Ο κύριος στόχος μου είναι να δω αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στα Στενά του Ορμούζ συνθήκες παρόμοιες με αυτές που [υπήρχαν] στο παρελθόν», δήλωσε ο Γκουτέρες στο Politico, σημειώνοντας ότι ο ΟΗΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις χώρες του Κόλπου καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

    Η Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας – μια συμφωνία που μεσολάβησε μεταξύ Μόσχας και Κιέβου ο ΟΗΕ και η Τουρκία – επέτρεψε την εξαγωγή δεκάδων εκατομμυρίων τόνων τροφίμων από την εμπόλεμη Ουκρανία, πριν η Ρωσία τελικά αποσύρει την υποστήριξή της.

  • Οι επιθέσεις συνεχίζονταν σήμερα τα ξημερώματα

    07:12:46

    Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον «στόχων του καθεστώτος» στην Τεχεράνη, αφού έκανε λόγο για πολλούς ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.

    Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

    Στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιοχή όπου επικεντρώνεται το μεγάλο μέρος των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και του σιιτικού κινήματος, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε «ισχυρό ισραηλινό πλήγμα» εναντίον σπιτιού στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

    Στον Κόλπο, όπου το Ιράν εξαπολύει πλήγματα εναντίον διάφορων στόχων σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε περίπου 30 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, όλα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

    Ο στρατός του Κουβέιτ έκανε επίσης λόγο για επίθεση με drones και πυραύλους.

