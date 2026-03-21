Λήξη πολέμου σε «τέσσερις έως έξι εβδομάδες» βλέπει ο Τράμπ – Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις

Τρεις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπληρώνονται χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεσο τέλος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, δίνοντας για πρώτη φορά ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury.

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, την οποία φέρεται να δημοσίευσε ενώ ταξίδευε από την Ουάσινγκτον προς τη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, τόσο στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν όσο και στον περιορισμό της ικανότητάς του να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε ένα κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό: αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος του Ιράν.

Την ίδια ώρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ στο Ιράν, απ’ όπου προέρχεται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Χορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ενδέχεται να ανατεθεί στους Πεζοναύτες.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters χθες ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, αν και δεν διευκρίνισαν ποιος θα είναι ο ρόλος τους.

