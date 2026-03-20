Η ισπανική κυβέρνηση προωθεί προσωρινό «πάγωμα» των ενοικίων, παρέχοντας ανακούφιση στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρώτος ηγέτης που στάθηκε απέναντι στον Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε κυβερνητικό σχέδιο που περιλαμβάνει 80 μέτρα στήριξης, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο Σάββατο.

Σύμφωνα με τον Guardian, βασικά σημεία του σχεδίου είναι η δραστική μείωση των φόρων στην ενέργεια, με τον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό να μειώνεται από 21% σε 10%.

Ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι από τα μέτρα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα εξοικονομήσουν 200 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστούν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις για επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Επίσης, με δεύτερο διάταγμα, η ισπανική κυβέρνηση προωθεί προσωρινό «πάγωμα» των ενοικίων, παρέχοντας ανακούφιση στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Ο Σάντσεθ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι «πριν από τρεις εβδομάδες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν έναν πόλεμο που έχει σκοτώσει χιλιάδες και προκάλεσε ένα οικονομικό σεισμό σε όλο τον κόσμο». Προειδοποίησε ότι «κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση ή αν θα διαρκέσει μήνες ή χρόνια».

Συνεχίζει λέγοντας: «Θέλω να πω στους πολίτες μας ότι αυτός ο πόλεμος δεν ξεκίνησε από εμάς. Αλλά μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι η χώρα είναι οικονομικά ισχυρή και ότι η στρατηγική μας για καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια σημαίνει ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα απέναντι σε αυτό το ενεργειακό σοκ. Φυσικά θα επηρεαστούμε από όλη αυτήν την αβεβαιότητα, αλλά θα αντισταθούμε».

Επανέλαβε ότι η Ισπανία δεν υποστηρίζει τον πόλεμο, αλλά «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και τις επιχειρήσεις μας, όπως κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας».