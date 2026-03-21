Ενα εκατομμύριο ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διακινούσε λαθραία τσιγάρα σε μεγάλη κλίμακα, ρίχνοντας στην αγορά πάνω από 240.000 πακέτα μέσα σε έναν χρόνο, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και φόρους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της ΕΚΑΜ.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 41χρονος είχε αναλάβει την αποθήκευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων σε δύο «καβάτζες» στον Ασπρόπυργο Αττικής και φρόντιζε για την εβδομαδιαία τροφοδοσία του 52χρονου συνεργού του. Ο 52χρονος φέρεται να διακινούσε τα προϊόντα σε δίκτυο πελατών στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Κατά τις έρευνες σε Ασπρόπυργο και Βάρη, οι αρχές κατάσχεσαν 18.301 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 2.025 συσκευασίες καπνού των 50 γρ., ένα περίστροφο κρότου, τρία οχήματα, 945 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις που εξετάζονται για τη δράση του κυκλώματος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Η υπόθεση καταδεικνύει την έκταση της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών.