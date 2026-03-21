Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τις χώρες του Κόλπου, συνοδευόμενοι από τα κατοικίδια ζώα τους. Ο επαναπατρισμός πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής πτήσης που συντόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

Κατά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Ήταν μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές, αλλά ως άνθρωπος που αγαπά τα ζώα, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να επιστρέφει κανείς μαζί με τα κατοικίδιά του».

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επαναπατρισθέντες για τις εμπειρίες τους, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικίδιων από την περιοχή του Κόλπου. «Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που καταφέραμε να κάνουμε μία τέτοια αποστολή», είπε, εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει πως το Υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη διοργάνωση δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών.

«Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά να επιστρέψουν μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.