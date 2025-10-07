Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου γίνεται όπως κάθε Τρίτη στις 19:00 και μεταδίδεται live από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Στην αποψινή κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο «χαρίζει» 2.070.000 ευρώ στον παίκτη που θα έχει τον τυχερό λαχνό.

Την προηγούμενη Τρίτη, στην 39η κλήρωση σημειώθηκε τζάκποτ.

Τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 11021, σειρά η 3η και στοιχείο το Α, ο οποίος ωστόσο δεν είχε πωληθεί και έτσι τα κέρδη της αποψινής κλήρωσης ανέρχονται στα 2.070.000 ευρώ.

Τα κέρδη της 39ης κλήρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής: ο αριθμός 11021 σε όλες τις σειρές εκτός 2ης, 3ης και 4ης και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 50918. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί, 2961, 5745, 21713, 26891, 33778, 37995, 41144, 58065 και 66834.